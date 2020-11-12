2020/11/12 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / فرضت القوات الامنية حظرا للتجوال في ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى .وقاتل مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القوات الامنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة لمنع تجدد النزاعات العشائرية المسلحة .واضاف انه تم اسنثناء ح الحالات الانسانية من الحظر التي يستمر الى صباح الغد ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر للتجوال في ناحية ابي صيدا بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر للتجوال في ناحية ابي صيدا بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).