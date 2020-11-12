الحلبوسي يبحث مع سفيرة أستراليا التنسيق والتعاون بين البلدين

2020/11/12 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لونديس بمناسبة انتهاء مهامها، .واعربت السفيرة عن تمنياتها للعراق بالازدهار والاستقرار، واستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين وفقا للمصالح المتبادلة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس محلس النواب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه تم خلال المقابلة بحث أهمية دور المجتمع الدولي في استمرار التعاون مع العراق لمواجهة تحديات الإرهاب، و توفير الدعم للعودة الطوعية للنازحين وإنهاء هذا الملف./انتهى9

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