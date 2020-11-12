مسؤول صحي عراقي: لقاح فيروس كورونا في طريقه للوصول إلى العراق

2020/11/12 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن عضو خلية الازمة العراقية أن العراق سيكون السباق في الحصول على لقاح فيروس كورونا “COVID-19” واللقاح في طريقه للوصول إلى البلاد.وقال عضو خلية الازمة في الرصافة “عباس الحسيني” في تصريح صحفي، “العراق أنهى جميع الإجراءات لاستلام لقاح فيروس كورونا بما يخص التخصيصات المالية”.مضيفاً، إن “العراق من الدول الحريصة …

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