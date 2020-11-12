2020/11/12 | 19:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ باكستاني تعرض لطعنات سكين تُركت مغروسة بظهره في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ باكستاني تعرض لطعنات سكين تُركت مغروسة بظهره في بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ باكستاني تعرض لطعنات سكين تُركت مغروسة بظهره في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).