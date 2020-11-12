ماذا فعل بنا ترامب؟ - عبدالجواد سيد

2020/11/12 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد بمناسبة فوز بايدن ، ورغم أننا لانعرف كيف سيتجه مجرى الأحداث فى ظل رفض ترامب الإعتراف بالهزيمة، وعزمه على اللجوء للقضاء ، وللمحكمة العيا ، التى يسيطر عليها المحافظون ، والتى يأمل بشئ من الغموض ، أن تنقذه من الهزيمة ، فقد كان من الطبيعى أن يطرح هذا السؤال نفسه فى هذا التوقيت الآن ، ماذ فعل بنا ترامب ؟ من الصعب أن نجيب على هذا السؤال فى عجالة ، ماذا فعل بنا ترامب ، فى أمريكا ، فى العالم أم هنا ف ......





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