بايدن والشرق الاوسط - سنية الحسيني

2020/11/12 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني يواجه جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة تحديات كبيرة، فبالإضافة إلى الانقسام المجتمعي، تشكل تداعيات جائحة «كورونا» وأزمة الاقتصاد تحدياً كبيراً للرئيس الجديد.



والنجاح في تجاوز هاتين المشكلتين الأخيرتين سيساعد حتماً في تجسير أزمة الانقسام المجتمعي والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.



تشكل الإصابات والوفيات في أميركا جراء جائحة «كورونا» خُمس إصابات ووفيات العالم تقريباً، في أكبر كارثة صحية تصيب الول ......





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