2020/11/12 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ان مجلس النواب أقر قانون تمويل العجز المالي، لصرف رواتب موظفي الدولة بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض، مشيرا الى ان التصويت على القانون بعد خفض قيمة القرض من واحد واربعين إلى اثنا عشر تريليون دينار عراقي، على أن تخصص عشرين في المئة منها للمشاريع الاستثمارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: مجلس النواب أقر قانون تمويل العجز المالي لصرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: مجلس النواب أقر قانون تمويل العجز المالي لصرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).