2020/11/12 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اضافة محترف جديد لصفوف منتخب الشباب في معسكره التدريبي بالدوحة.

وقال عضو لجنة المغتربين في الهيئة زيد الزيدي لـ /المعلومة/ إن “اللاعب متين ديار توجه من مطار كوبنهاغن في الدنمارك الى الدوحة للإلتحاق بوفد منتخب شباب العراق”.

واوضح أن “ديار سيكون متاحاً للمدرب قحطان جثير في مباراة المنتخب المقبلة امام قطر ضمن معسكره التدريبي في الدوحة”، مشيراً إلى أن “اللاعب سيشكل اضافة مهمة لليوث الرافدين”.

يذكر ان منتخب الشباب يخوض الان مباراة ودية امام مضيفه القطري في معسكره بالدوحة.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترف جديد يعزز صفوف ليوث الرافدين في الدوحة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترف جديد يعزز صفوف ليوث الرافدين في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).