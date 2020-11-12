نائب: الاقتراض سيضع مقدرات البلاد امام مخاطر وديون كبيرة

2020/11/12 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، ان الاقتراض سيضع مقدرات البلاد امام مخاطر اقتصادية وديون كبيرة.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تمرير قانون الاقتراض حصل بسبب الضغط على البرلمان وخصص فيه تسديد الرواتب فقط”، لافتا الى ان “سياسة الدولة المالية غير صحيحة والاعتماد على الاقتراض امر يجعل من مقدرات البلاد امام الهاوية ومخاطر اقتصادية وديون كبيرة”.

واضاف ان “مؤسسات الدولة عاجزة الى الان ان تضع خطة لبرنامجها وعملها”، مبينا ان “الورقة البيضاء وقانون الاقتراض غير متجانسين مع برنامج ورؤية الحكومة الإصلاحية التي تحدثت عنها”.

واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت بإدخال مجلس النواب في مواجهة مع المواطنين من خلال تأخير صرف الرواتب.



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