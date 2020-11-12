بالصور.. ايران تبدأ حذف الأصفار من عملتها وورقة نقدية جديدة

2020/11/12 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ريال (تعادل عشرة آلاف تومان)، حيث طبعت 4 أصفار منها بلون خفيف تمهيدا لحذف هذه الاصفار من العملة النقدية، فضلا عن درج رقم 10 على طرفي اسفل الورقة النقدية.

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