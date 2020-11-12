يد غزلان البادية تعود للدوري الممتاز

2020/11/12 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

عاد فريق كرة اليد بنادي النجف، الى تحضيراته استعداداً للدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ /المعلومة/ إن “فريق النجف لكرة اليد، عاود تمارينه اليومية استعداد لانطلاق الدوري العراقي لكرة اليد”.

واوضح انه “بالرغم من المباشرة بالإعداد البدني بقيادة كابتن الفريق ياسر نجاح، إلا انه لازال ينتظر إكمال الإجراءات الإدارية والفنية من خلال الإعلان عن أسماء الكادر التدريبي والإداري للفريق”.

واوضح ان “الفريق سيعلن عن قائمته خلال اليومين المقبلين ،حيث من المرجح أن يتم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين لتكمله صفوف الفريق”.



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