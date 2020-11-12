التحديثات الجوية.. أمطار غزيرة بمحافظتين ومتوسطة في 6 أخرى خلال ساعات

2020/11/12 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار محافظة البصرة، صادق عطية، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، حالة الطقس والأمطار في عموم البلاد خلال ليل اليوم الخميس وحتى صباح يوم غد الجمعة والتوقعات المستقبلية.

وقال عطية في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوضع الجوي حاليا كما يظهر في صورة الاقمار الصناعية، سحب عملاقة كثيفة تغطي سماء مناطق شرق واسط وتتجه شرقا، وسحب رعدية كاسرة جنوبا تتطور وتتجه نحو شرق ذي قار وبعدها ربما تتجه نحو البصرة في حال استمرار التصعيد ، وسحب متفرقة رعدية ممطرة في اجواء دهوك والسليمانية، اما سماء البصرة فستشهد سحبا متوسطة وواطئة".

واضاف أن "توقعات الامطار الليلة، تشير ما يلي: بعد موجة من الامطار التي شهدتها مناطق عديدة من البلاد كانت الحصة الاعلى للجنوب والاقل للغربية"، متوقعا أن "تبدأ الحالة الجوية بالانحسار من البلاد تدريجيا خلال ساعات الليل وفجر غد الجمعة، والامطار المتوقعة الليلة تشمل مدن - البصرة وشرق واسط وميسان وذي قار وبادية السماوة وشرق ديالى وجنوب السليمانية، مع بعض الغزارة في البصرة وذي قار ".

وتوقع عطية ايضا أن "يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من ساعات ليل الجمعة لتكون الاجواء باردة خلال ساعات الليل في اغلب مدن الشمال والوسط والغربية، مع نسمات باردة خلال ساعات الفجر، لا بد معها من ترك الملابس الصيفية وارتداء الملابس السميكة نسبيا حفاظا على الصحة العامة وتجنب نزلات البرد في مثل هكذا اوقات ".

وبين أن "الانخفاض سيكون اقل في مدن الجنوب خلال الليل، مع استمرار الاجواء معتدلة نهارا"، لافتا إلى أن "الرياح ستستقر مؤقتا على الاتجاه الشمالي الغربي".

واشار عطية إلى أن "حالة عدم الاستقرار في وسط وجنوب البلاد قد تعود اعتبارا من السبت ليلا".

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