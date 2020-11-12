في بغداد.. إنقاذ باكستاني تعرض لطعنات بسكين تركت مغروسة برقبته (صور)

2020/11/12 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنجح فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية بإنقاذ باكستاني ضمن العمالة الاجنبية تعرض لطعنات بسكين بالصدر وفي الفقرة الصدرية الثانية اثر شجار، مبينا ان تم اخراج السكين من ظهر الباكستاني وتكللت العملية بالنجاح.وذكر مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي ان "طوارئ مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلت مساءا حالة طارئة لعامل من العمالة الاجنبية يعمل بأحد افران الصمون بمنطقة بغداد الجديدة".واضاف ان "الباكستاني وعلى اثر حادثة شجار تعرض لطعن بسكين في منطقة الصدر وطعنة اخرى بالظهر في الفقرة الصدرية الثانية وتركت السكينة مغروسة في الظهر"، مشيرا الى ان "فريق طبي برئاسة اخصائي الجملة العصبية د.سمير حميد الدلفي تمكن من انقاذ المصاب الباكستاني واخرج السكين من دون اي مضاعفات وتكللت العملية بالنجاح".واوضح الحيالي ان "المصاب خرج من المستشفى بصحة جيدة"، مبينا ان "العملية اجريت بمساعدة فريق طبي مكون من المقيم الاقدم د.مصطفى عدنان و المقيم الاقدم د.ميثم الطائي واخصائية التخدير د.هديل ومساعد مخدر فهد والممرضة اميرة".

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