مصدر امني : قوة من بغداد ستتولى ملف امن ناحية ابي صيدا بديالى

2020/11/12 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اعلن مصدر امني بأن قوة امنية من بغداد ستتولى ملف أمن ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى .



وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية من بغداد ستصل في الساعات المقبلة الى ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة لفرض سلطة القانون في الناحية .واضاف ان ناحية ابي صيدا تشهد هدوءا نسبيا بعد الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها الناحية الليلة الماضية ما دفع مدير الناحية الى تقديم طلب رسمي بالاستقالة من منصبه احتجاجا على انفلات الأوضاع ./انتهى

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