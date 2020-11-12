وزارة الاتصالات تعلن الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك

2020/11/12 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بتوجيه من وزير الاتصالات المهندس اركان الشيباني وبمتابعة مباشرة ، اكدت وزارة الاتصالات على توفر عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة.وهي :١-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication)٢- اكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيس بوك الخاصة بالصفحة .٣-احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني .٤-احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin) .

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