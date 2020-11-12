"زرع شريحة في الجسم".. تحذير من نظريات المؤامرة بشأن لقاح كورونا

2020/11/12 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم ترويج نظريات المؤامرة التي تزعم على سبيل المثال أن لقاحًا ضد فيروس كورونا سيُؤدي لزرع شريحة إلكترونية في الجسم، ضمن المعلومات المضللة حول اللقاحات على الشبكات الاجتماعية في العالم الناطق بالفرنسية بشكل خاص، وفق منظمة "فيرست درافت" غير الحكومية التي تحارب نشر المعلومات الخاطئة.

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