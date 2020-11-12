صادقون: تمرير قانون الاقتراض استرجع حقوق محافظات الوسط والجنوب

2020/11/12 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

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بالمقابل علقت كتلة صادقون النيابية على إقرار قانون تمويل العجز المالي

حيث أكد النائب عن صادقون ثامر ذيبان، أن القوى السياسية استطاعت اعادة حقوق محافظات الوسط والجنوب، بعدما كانت سلعة للمساومة لبعض السياسيين الفاسدين بحسب قوله.

وأضاف، أن الاتفاق على تمرير القانون وضع القطار على السكة بعد معاناة استمرت لسنوات من الفقر والمرض والحرمان.

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