محترف جديد يعزز صفوف ليوث الرافدين في الدوحة

2020/11/12 | 19:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اضافة محترف جديد لصفوف منتخب الشباب في معسكره التدريبي بالدوحة.

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