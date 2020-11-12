2020/11/12 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي غادرنا يوم 7 نوفمبر 2020 الفارط الملقب بلاكان العرب المحلل المصري المغترب بباريس مصطفى صفوان ويعد وفاته خسارة كبيرة للثقافة العلمية النفسية وفي هذا السياق تتنزل ترجمتنا للمقابلة التي أجريت معه من طرف ميشيل بلون وتيفين سامويولت بتاريخ 9 مايو 2017.الترجمة"في أعقاب كتابه العظيم عن التحليل النفسي، الذي نشرته طبعات تييري مارشايس عام 2013 واستؤنف في "فوليو" في عام 2017، علم التحليل النفسي: العلا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابلة مع المحلل النفسي مصطفى صفوان - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابلة مع المحلل النفسي مصطفى صفوان - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).