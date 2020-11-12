المتحالفون مع الحزب الشيوعي الصيني اعداء الانسانية - سعيد زارا

2020/11/12 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_زارا ألقى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني يوم 10 نونبر من السنة الجارية، السيد حنا غريب، كلمة بمناسبة تنظيم الحزب الشيوعي الصيني دورة دراسية معية الاحزاب الشيوعية العربية بعنوان "الاشتراكية و الرأسمالية ما بعد الوباء"، اكد من خلالها الرهان على الحزب الشيوعي الصيني الذي تألق في تقدمه الاقتصادي على الغرب و خصوصا الولايات المتحدة الامريكية و تفوقه ايضا في مواجهة جائحة كورونا.ليس غريبا ع ......





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