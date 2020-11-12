مسعود بارزاني: البرلمان العراقي وجه طعنة لشعب كردستان

2020/11/12 | 20:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا مسعود بارزاني، يوم الخميس، ممثلي الكورد في بغداد وبرلمان كوردستان وحكومته لاتخاذ موقف مشترك ضد قانون الاقتراض الذي مرر بمعزل عن تصويت الكورد في خطوة عدتها بارزاني “طعنة لشعب كوردستان”.وبهذا الخصوص، ذكر بيان لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، “للاسف مرة اخرى قامت الأطراف السياسية بشيعتها وسنتها في مجلس النواب العراقي بطعن الشعب …

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