بريطانيا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا

2020/11/12 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر حاد لارتفاع حالات الإصابة اليومية.

وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة ، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33470، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض الإغلاق العام الثاني مدة شهر.

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