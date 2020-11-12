محدث.. قطاع البنوك يقود الأسهم الأوروبية لأول هبوط بـ4 جلسات

2020/11/12 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، بقيادة قطاع البنوك، لأول مرة في 4 جلسات متتالية.

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