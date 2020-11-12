بارزاني ووزير الطاقة الامريكي يبحثان زيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم

2020/11/12 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة، ولا سيما في مجال الطاقة والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار.

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