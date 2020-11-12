مدرب الزوراء: بطولة الكأس بائسة وأخطط للانسحاب منها

2020/11/12 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عبر باسم قاسم مدرب الزوراء، اليوم الخميس، عن غضبه من نظام بطولة كأس العراق كاشفا عن مساعيه لإقناع إدارة النادي بالانسحاب منها، واصفا إياها بـ"البائسة".

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