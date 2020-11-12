طالباني : ماحدث في البرلمان ليس مؤامرة وانما نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم

2020/11/12 | 20:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت النائب الا طالباني اليوم الخميس ان” ماحدث اليوم في مجلس النواب من تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي ليس مؤامرة ضد الكرد كما يدعي البعض وانمنا نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم “.

وقالت طالباني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “صدرت تصريحات لا مسؤولة عن جلسة التصويت على قانون العجز المالي يوم امس لتصف ما حدث بانه مؤامرة من الشيعة والسنة على الكورد .

واوضحت ان” ماحدث اليوم الخميس ليس مؤامرة انما هو نتيجة السياسة الغير شفافة لادارة موارد الاقليم و المفاوضات الغير ناجحة مع الشركاء ، مؤكدة ان” الموضوع يحتاج اعادة رؤيا وليست بيانات و مقالات “كلنا في مركب واحد”.

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