العراق ونزيف العملة الصعبة.. نائب تتحدث عن سببين يسمحان بتسربها للخارج

2020/11/12 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، اليوم الخميس، إلى تعزيز ثقة أصحاب رؤوس الأموال في المصارف العراقية، فيما اقترحت آلية لتحقيق إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أصحاب رؤوس الأموال العراقيين لا يؤمنون على أموالهم في البنوك العراقية، ويضعوها في بنوك عربية أو أجنبية"، مبينة أن "الاقتصاد الأردني انتعش في فترة نقل الأموال العراقية إلى المصارف الأردنية قبيل سقوط النظام السابق، والآن أيضا انتعش بفضل الأموال التي هربت من العراق وخزنت في تلك البنوك".

وأضافت جودت، أن "ما يحدث فيس سبب ثانٍ بمزاد العملة قضايا خطيرة، وتحتاج إلى وقفة جادة لإيقاف عملية استنزاف العملة الصعبة"، موضحة أن "الحكومة وفي حال فرضت ضريبة 7% على القيمة المالية التي تخرج من المزاد، لكانت هناك إيرادات ضخمة للدولة".

ولفتت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إلى ان "العراق مجبر على الاستيراد كون اقتصاده مدمر، وليس هناك منتجات محلية كافية نستطيع الاعتماد عليها لغلق باب الاستيراد"، مطالبة بذات الوقت بـ"بناء أركان الاقتصاد في الداخل والتأسيس لصناعات مختلفة بعيدا عن الفساد، من اجل منع دخول المستورد وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة من الاستنزاف".

وكانت جودت، قد اشرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، 4 تحديات تواجه الاستثمارات الخارجية داخل العراق.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاستثمار مهم جدا لدعم اقتصاد العراق الذي يعاني حاليا من ازمات حادة"، لافتة الى ان "راس المال جبان، ولا يمكن ان يغامر في دخول بيئة تعاني من 4 تحديات مهمة، متمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في آن واحد، اضافة الى السلاح المنفلت وضعف السيطرة الأمنية، ناهيك عن وضع النظام المصرفي ووجود حالات الابتزاز اثناء المضي بمشاريع الاستثمار التي تجعل الكثير من المستثمرين ينفرون".

وشددت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، على ضرورة "خلق شفافية في التعاطي مع المستثمرين، ومنع الابتزاز واعطاء دعم وتامين المشاريع"، لافتة الى اهمية "الاستثمار الخارجي والداخلي في خلق فرص كبيرة للعمل والانتعاش الاقتصادي، ناهيك عن دوره الايجابي في خلق وتطوير الكثير من الصناعات".

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