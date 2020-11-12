ودية العراق والاردن تنتهي بالتعادل السلبي

2020/11/12 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج منتخبا العراق والاردن اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء ودي جرى بدبي الاماراتية ، إستعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

الشوط الاول لم يشهد منذ بدايته وحتى نهايته اللمحات الفنية وغاب فيه الضغط من الطرفين والتهديد على المرميين وكان دون الوسط والحارسان في استراحة تامة فغابت الاهداف ، وما شهده المنتخب العراقي وحتى الاردني هو الاعتماد على الكرات الطويلة المقطوعة لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة مع فرصة واحدة للفريق العراقي قبل نهاية الشوط وتسديدة امجد عطوان.

الشوط الثاني شهد تحسناً ملحوظاً من الفريقين بعد ان حضر الضغط المتبادل بين الطرفين بالفرص الفعلية وكانت اخطر الفرص للمنتخب العراقي جاءت برأسية علي فائز لكن الحارس الاردني عبد الله فاخوري كان لها بالمرصاد في التصدي والانقاذ من هز الشباك، وبالمقابل كانت هناك فرصة اردنية جاءت بتسديدة بهاء فيصل عند الدقيقة 68 وانقذها الحارس جلال حسن، كما كانت للفريق الاردني فرصة كادت ان تهز الشباك العراقية في الدقيقة 90 لكن الحارس جلال حسن تصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

يشار الى ان منتخب العراق كان قد وصل الاثنين الى دبي الاماراتية قبل لقاء الاردن اليوم، ومباراة استعدادية ثانية امام المنتخب الاوزبكي يوم الثلاثاء المقبل.

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