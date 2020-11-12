مسرور بارزاني يبحث هاتفيا مع وزير امريكي زيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم

2020/11/12 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، لا سيما في مجال الطاقة والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار.وأشار بارزاني إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يهدف لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لمواطني إقليم كردستان.كما شكر رئيس الحكومة دعم وزير الطاقة، داعيا إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم./انتهى3

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