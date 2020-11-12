اليابان تؤكد ان العراق بلد مهم بالنسبة لها ويعد مرتكزاً مهماً لاستقرار المنطقة برمتها

2020/11/12 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت اليابان ان العراق بلد مهم بالنسبة لها ويعد مرتكزاً مهماً لاستقرار المنطقة برمتها .وذكر بيان لوزارةالخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , رئيس دائرة آسيا وأستراليا في الوزارة السفير علي ياسين التقى السفير الياباني سوزوكي كوتارو , وجرى في اللقاء بحث الموضات ذات الاهتمام المشترك " .وأكّد رئيس الدائرة ,أن الحكومة العراقيّة تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع اليابان بمختلف المجالات في المرحلة القادمة، وأهمية متابعة الموضوعات التي تناولتها جولة الحوار السياسي التي عقدت في شهر آب الماضي فضلاً عن أهمية انعقاد اعمال اللجنة العراقية-اليابانية المشتركة".من جانبه أكّد السفير الياباني حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع العراق، مشيراً إلى أن العراق بلد مهم بالنسبة لليابان، ويعد مرتكزاً مهماً لاستقرار المنطقة برمتها، وينبغي بذل الجهود لاستثمار جميع الموارد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"./انتهى2

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