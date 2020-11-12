2020/11/12 | 20:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية يفقد نجمه لشهر ونصف بسبب الاصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يفقد نجمه لشهر ونصف بسبب الاصابة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يفقد نجمه لشهر ونصف بسبب الاصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).