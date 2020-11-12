مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير في بث مباشر

2020/11/12 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشعل الرجل النار في نفسه في نهاية فيديو الذي استمر لأكثر من عشرين دقيقة، وسط محاولات بعض المتواجدين بالقرب منه في الميدان منعه، ويبدو أنهم من قوات تأمين الميدان.

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