متنبئ جوي يتوقع انخفاضا في درجات الحرارة منذ ليلة الجمعة

2020/11/12 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، حصول انخفاض في درجات الحرارة منذ ليلة الجمعة في الشمال الوسط والغرب.

وذكر عطية على صفحته في فيس بوك وتابعتها /المعلومة/، ان “تأثير موجة الامطار التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين انتهت تقريبا”.

واضاف ان “من المتوقع يطرا انخفاض على درجات الحرارة ابتداءً من ساعات ليل الجمعة لتكون الاجواء باردة خلال ساعات الليل في اغلب مدن الشمال والوسط والغربية، فيما سيكون الانخفاض اقل في مدن الجنوب خلال الليل”.

وبين ان “الاجواء مازالت غير مستقرة في مدن الجنوب (البصرة وذي قار وميسان) ليل الخميس/ الجمعة ومتوقع استقرارها خلال ساعات صباح الجمعة”.

وتابع ان “الرياح تستقر موقتاً على الاتجاه الشمالي الغربي على ان تعود حالة عدم الاستقرار في وسط وجنوب البلاد اعتباراً من السبت ليلا”.



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