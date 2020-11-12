ليوث الرافدين يتعادلون سلباً مع قطر ودياً

2020/11/12 | 20:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة المنتخب الوطني بكرة القدم امام ضيفه الاردني في المباراة الودية التي اقيمت ضمن معسكره التدريبي في الامارات.

المباراة التي اقيمت على ملعب ذا سيفينس في الامارات، سيطر عليها الحذر والهجمات فيها كانت شبه معدومة.

وانحصر اللعب في المباراة بوسط الملعب لتنتهي بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وسيواجه العراق منتخب اوزباكستان ضمن ذات المعسكر في السابع عشر من الشهر الجاري.



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