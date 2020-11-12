العراق ينهي وديته مع الاردن بيضاء من دون اهداف

2020/11/12 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض التعادل السلبي دون اهداف، كلمته على المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بكرة القدم بنظيره الاردني والتي اقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن معسكره في الامارات.

المواجهة احتضنها ملعب سفينيس في امارة دبي، كان الحذر السمة السائدة في اغلب دقائق المباراة، حيث لم يرتقِ الاداء الى المستوى المطلوب لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وتعد هذه المواجهة هي الاولى لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد منذ مطلع شهر آذار الماضي.

وغاب عن اللقاء المدافع احمد ابراهيم بسبب اصابته بفيروس كورونا، حيث تم حجره وابعاده عن تدريبات اسود الرافدين.

وتخضع المنتخبات المتواجدة في الامارات العربية المتحدة الى بروتوكلات طبية مشددة.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاوزبكي في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ضمن المعسكر ذاته.

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