2020/11/12 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 405 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————41

ابو دشير ——————11

الاعلام ——————11

البياع ——————12

التاجي ——————12

التراث ——————1

الحرية ——————13

الخطيب ——————6

الــدورة -———-——26

الدولعي ——————7

الرحمانية ——————5

السيدية ——————4

الشالجية ——————2

الشرطة الرابعة ————2

الشعلة ——————25

الصالحية ——————2

الطارمية ——————6

العامرية ——————15

العطـيـفيـة -—————5

الغزاليـة -—————12

القادسيـة —————-12

الكاظميـة —————29

اللطيـفيـة —————12

المحمودية —————27

المنصور —————-5

المواصلات -————-7

الوشاش ———-3

اليوسفية —————13

اليـرموك ——-———14

جــكوك —————-6

حي الجامعة ————-8

حي الجهاد -————16

حي الخضراء -————3

حي العامل -————-10

حي العدل ——-——-5

حي الفرات —————-1

ســويـب —————1

شارع حيفا ——–— 1

سكنة جانب الرصافة ——12

محافظة النجف ———1

محافظة بابل —–——1

محافظة صلاح الدين ——— 1

الشفاء: 803

الوفيات: 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 405 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 405 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).