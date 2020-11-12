منتخبنا للشباب يتعادل ودياً أمام نظيره القطري

2020/11/12 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أنهى التعادل السلبي، اليوم الخميس، نتيجة مباراة منتخبنا الشبابي مع مضيفه القطري .

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التعادل السلبي حسم لقاء منتخبنا الشبابي لكرة القدم مع نظيره القطري بنتيجة (0-0) في الإطار الودي ".

وسيلتقي منتخبنا للشباب مع منتخب قطر في مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل على ملعب أكاديمية اسباير.

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