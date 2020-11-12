احباط هجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة للجيش في ديالى

2020/11/12 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن احباط هجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة للجيش في منطقة جلبي شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوات الجيش احبطت هجوم شنه داعش باسلحة القنص على نقطة مرابطة في بساتين قرية جلبي ضمن حدود ناحية العبارة(22كم شمال شرق بعقوبة)، لافتا الى ان الهجوم اسفر عن اصابة جندي بجروح”.

واضاف، ان “قوات الجيش نجحت في التصدي للهجوم وافشاله فيما بدات عملية تمشيط بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة لتعقب خلايا داعش الاهابي التي هربت الى عمق البساتين”.

وتشهد نقاط الجيش في ديالى هجمات متكررة من قبل داعش الارهابي بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا” انتهى 25 ف

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