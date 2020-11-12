عبد الواحد: اتهامات الكرد للشيعة والسنة بالمؤامرة غير مسؤولة وتغطية لسرقات النفط

2020/11/12 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقدت النائبة الكردية السابقة، سروة عبد الواحد، اتهامات القيادة الكردية للقوى السياسية الشيعية والسنية بـ"المؤامرة" والطعن بظهر شعب كردستان في تمرير قانون تمويل العجز المالي {الاقتراض}.

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