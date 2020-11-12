بالفيديو... الحكم يدفع مدرب السودان ويسقطه أرضًا خلال مباراة غانا بتصفيات أفريقيا

2020/11/12 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} تعرض الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للمنتخب السوداني لموقع محرج، خلال مباراة فريقه أمام غانا، خلال المباراة التي تقام اليوم بين الفريقين ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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