زراعة كربلاء تجهز الفلاحين بالمستلزمات استعدادا لتنفيذ الخطة الشتوية

2020/11/12 | 20:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اعلنت مديرية زراعة كربلاء تجهيز الفلاحين والمزارعين بالاسمدة والمبيدات استعدادا لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وقال مدير الزراعة في المحافظة رزاق الطائي لـ /المعلومة/، ان “المديرية جهزت الفلاحين والمزراعين بالمستلزمات الزراعية المتمثلة الاسمدة والمبيدات وعمليات التعفير للبذور لتنفيذ الخطة الزراعية حيث تبدأ عملية ري الانبات في الـ15 من الشهر الجاري”.

واضاف ان “عملية التجهيز رافقها تجهيز المرشات المحورية حيث تم تخصيص 38 مرشة لهذا الموسم الذي نتأمل ان يكون مختلفا بالوفرة”.

واشار الى ان “المديرية عملت على تقليل الروتين باستلام المستلزمات الزراعية حيث خولنا الشعب الزراعية في الاقضية والنواحي بتزويد الفلاحين بكتب الى فرع التجهيزات الزراعية لتزويدهم مباشرة”.



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