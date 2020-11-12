توقعات مثيرة للامطار.. والتوقعات تدق جرس موعد “اخراج الأغطية السمكية” والأجواء الباردة

2020/11/12 | 20:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي، عن مفاجآت جوية ستبدأ قريبًا في البلاد وبدء التحول بدرجات الحرارة وانخفاضها الحاد.

وقال السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “يستمر تاثير الحالة غير المستقرة في بعض مدن الجنوب وفرص الامطار واردة خصوصا في البصرة وميسان وربما شمال ذي قار، اما باقي المناطق فالطقس فيها مستقر “.

وبين انه “نهار الغد تنتهي حالة عدم الاستقرار والطقس سيكون مستقرا ومشمسا على الاغلب ماعدا اقصى جنوب وجنوب شرق البلاد قد تتاثر بتكونات ركامية”، فضلا عن “دخول رياح شمالية غربية بارده تسبب انخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال الليل (موعد خروج البطانيات من مخبئها )”.

واكد انه “التوقعات الى تاثير مرتفع جوي يرافق كتلة باردة نسبيا والاجواء تكون باردة ليلا خصوصا في مدن الشمال والوسط والغربية واقل في الجنوب”.

وبين انه “تشير التوقعات ايضا الى حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تبدا من يوم السبت ليلا وفرص الامطار ستكون حاضرة في مناطق عديدة من البلاد”.

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