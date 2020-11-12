صاعقة رعدية تنهي حياة خمسيني بمحافظة عراقية

2020/11/12 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع احد سكنة ناحية الدجيلي التابعة لمحافظة الكوت، اثر تعرضه لصاعقة رعدية.وقال المصدر، انه "بسبب سوء الحالة الجوية عصر اليوم، انهت صاعقة رعدية حياة المواطن المرحوم (نعيم عيدان الغريباوي) في ناحية الدجيلي جنوب شرق مدينة الكوت ".ونعى اهالي الدجيلي بمحافظة الكوت، احد سكنة المحافظة الخمسيني، بعد نهايته المأساوية، والتي لم يكن احد يتوقع حدوثها.

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