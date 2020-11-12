ببث مباشر.. مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير !

2020/11/12 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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أضرم مواطن مصري النار في نفسه بميدان التحرير المكان الذي تفجر فيه ثور يناير في عام 2011 وادت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الخميس، حسب فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتكى المواطن المصري في الفيديو، من حالته المادية والمعيشية نتيجة ما أقدم عليه من محاولات كشفه الفساد حسب قوله.

وانتقد الرجل الذي يبدو عليه أنه في العقد الرابع من عمره، غياب العدالة في مصر، التي تسببت حسب قوله في فصله من عمله والتحقيق معه من قبل الأمن الوطني.

وأشعل الرجل النار في نفسه في نهاية الفيديو الذي استمر لأكثر من عشرين دقيقة، وسط محاولات بعض المتواجدين بالقرب منه في الميدان منعه، ويبدو أنهم من قوات تأمين الميدان.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرجل وهو يحترق.

وأكد المواطن أنه لا يتبع لجماعة الإخوان المسلمين وطلب من المحيطين منه الابتعاد قبل أن يشعل في نفسه النار.

وشبه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة بواقعة إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، النار في نفسه في ديسمبر عام 2010.

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