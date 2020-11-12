2020/11/12 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / انهى الحشد الشعبي تفتيش 5 الاف كم في عمق صحراء بادية محافظة النجف الاشرف.



وذكر بيان لاعلام الحشد ان : اللواء الثاني بالحشد الشعبي بمشاركة قيادة شرطة النجف الاشرف بجميع مديرياتها والشرطة الاتحادية وامن الحشـــد ومديرية امن النجف شرع بمسح وتفتيش محور البادية وتدقيق كافة المعلومات لأصحاب المشاريع والمقالع والرعي وتدقيق اوراق العجلات.واضاف : بلغت مساحة ما تم تفتيشه في العملية أكثر من 5 الاف كم مربع في عمق الصحراء./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينهي عملية امنية في محور بادية النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينهي عملية امنية في محور بادية النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).