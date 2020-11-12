مخترع لقاح فايزر ضد كورونا.. الشتاء الحالي سيكون صعبا.. والتحسن يبدا منتصف العام المقبل

2020/11/12 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكر مخترع لقاح فايزر ضد كورونا العالم الألماني ذو الأصل التركي أوغور شاهين ان الشتاء الحالي سيكون صعبا..



والتحسن يبدا منتصف العام المقبل.وقال في مقابلة مطولة مع شبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، إنه يتوقع أن يبدأ توزيع اللقاح لشركتي /فايزر/ الأميركية و/بيونتك/ الألمانية في بريطانيا منتصف الشهر المقبل اعتمادا على التراخيص لتي تمنحها السلطات للقاح، لذلك فإن أقرب موعد لن يكون قبل منتصف الشهر المقبل.وحذر شاهين من شتاء قاس حتى مع توزيع اللقاح، فإن تغيرا جذريا لن يحدث.وقال شاهين: الشتاء سيكون صعبا وسيزداد سوءا قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن.وأضاف أنه : في انتظار إتمام اختبارات السلامة والموافقات الحكومية، فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله المرء هو ارتداء القناع الطبي والمحافظة على التباعد الاجتماعي.وتابع: لدى كل شخص مسؤولية، والأمر لا يقتصر على الحكومات، والأهم هنا ارتداء القناع وتوخي الحذر وتجنب بقاء الكثير من الأشخاص في غرفة واحدة لفترة طويلة.وتوقع شاهين أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل في بريطانيا وأوروبا الولايات المتحدة.وبات شاهين (55 عاما) وزوجته أوزلام توريجي (53 عاما) في بؤرة الاهتمام العالمي هذا الأسبوع، بعد إعلان الشركتين التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة تزيد على 90 % في التجارب السريرية./انتهى3

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