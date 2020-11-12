مديرية ناحية تل عزير تعلن عن البدء بالعمل وصيانة وتوزيع الكهرباء في مركز الناحية

2020/11/12 | 20:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلنت مديرية ناحية القحطانية “تل عزير” اليوم الخميس الموافق 13 تشرين الثاني 2020، عن البدء بالعمل وصيانة وتوزيع الكهرباء في مركز الناحية غرب محافظة نينوى.وتحدث عن ذلك “خديدا حسن” ممثل الإدارة في ناحية القحطانية “تل عزير” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “تم البدء بالعمل اليوم في نصب وصيانة وتوزيع كهرباء …

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