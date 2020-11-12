روسيا ترفع الإقامة الجبرية عن رجلي أعمال بارزين من أميركا وفرنسا

2020/11/12 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان كالفي (53 عاما) مؤسس صندوق الاستثمار "بارينغ فوستوك" قد أوقف مع عدد من شركائه في فبراير 2019 واتهم باختلاس 2.5 مليار روبل (32.5 مليون دولار) من بنك فوستوشني.

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