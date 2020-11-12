انطلاق بطولة الراحل طارق احمد لكرة الصالات في ميسان 

2020/11/12 | 20:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انطلقت بطولة كرة الصالات في ميسان تحمل اسم الحكم الدولي و امين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق الراحل ” طارق احمد ” ،بمشاركة فرق المؤسسات الحكومية ولجان وفرق شعبية في المحافظة.

وقال احد منظمي البطولة الحكم عبد الأمير الجمالي ” بان البطولة حملت اسم الراحل ” طارق احمد ” عرفانا من المنظمين لما بذله الفقيد من جهود في تطوير الرياضة و التحكيم بشكل خاص .

وأشار الجمالي ” بأنه مع زميله الحكم الدولي ” محمد عبدالله ” نظموا البطولة واخذوا ادارتها على عاتقهم وبشكل شخصي .

من جهته الحكم الدولي ” محمد عبدالله ” بين بان البطولة شارك فيها ( ١٦ ) فريق وبنظام المجموعات حيث ضمت الاولى فرق ” الملوك ، القائد ، الاصدقاء، الصناعة ” و الثانية ” رواد الصناعة ، الحشد ، سائرون كميت ، توزيع كهرباء ميسان ” ، أما المجموعة الثالثة “السفانة ، الانوار ، السلام ، اصدقاء علي السوري ” وأخيراً الرابعة ضمت ” العهد ، الشرطة، المجد، الصداقة”.

وأوضح ” عبدالله ” بان البطولة تجري منافساتها في قاعة المعهد التقني بالعمارة وستشهد تطبيق القانون الدولي للصالات من قبل طواقم تحكيم اتحادية.

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