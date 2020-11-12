احباط هجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة للجيش في ديالى

2020/11/12 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن احباط هجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة للجيش في منطقة جلبي شمال شرق ديالى.

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